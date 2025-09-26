Датско летище отново затвори за кратко след ново съмнение за засичане на дронове. Това съобщиха полицията и националните медии. По-рано премиерът Мете Фредериксен заяви, че подобни инциденти са „хибридни атаки“.

Въздушното пространство над летището в Олборг в северната част на Дания беше затворено около 23:40 ч. (24:40 ч. българско време), защото в района бяха забелязани дронове, съобщи обществената телевизия DR, цитирайки служител на летището.

Снимка: Ройтерс

Регионалната полиция по-късно заяви, че затварянето е било поради подозрение за дронова активност. Тя уточни, че въздушното пространство е било отворено отново около 00:35 часа (01:35 ч. българско време), предаде АФП.

Затварянето принуди полет на KLM от Амстердам да се върне обратно и доведе до отмяна на полет на Scandinavian Airlines от датската столица Копенхаген, както показаха сайтовете за проследяване на полети и уебсайтовете на авиокомпаниите.

Датската полиция съобщи, че дронове са били забелязани на 24 септември и по-рано на 25 септември на летищата в Олборг, Есберг, Сондерборг и на военновъздушната база Скридструп, преди да отлетят сами.

Снимка: Ройтерс

Този инцидент вече беше довел до затварянето на летището в Олборг за няколко часа.

Засичането на дронове накара и летището в Копенхаген да затвори по-рано тази седмица.

Това последва подобен инцидент в Норвегия, нахлуване на дронове в полска и румънска територия и предполагаемо нарушение на естонското въздушно пространство от руски изтребители.

Датският премиер Мете Фредериксен каза във видеосъобщение в социалните мрежи на 25 септември, че страната е била „жертва на хибридни атаки“, визирайки форма на неконвенционална война.

Въпреки че разследващите досега не са успели да идентифицират отговорните лица, Фредериксен посочи, че Русия е „основната страна, която представлява заплаха за сигурността на Европа“.

Москва заяви, че „категорично отхвърля“ всяко предположение, че е замесена в инцидентите в Дания, които посолството ѝ в Копенхаген нарече „инсценирана провокация“.

