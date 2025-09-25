Полетите на дронове, които доведоха до затварянето на датските летища две вечери тази седмица, са били системна и хибридна операция, извършена от „професионален актьор“, заяви датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен, предаде АФП.

Полицията съобщи, че дронове са прелетели над няколко летища в страната. Едно от тях е било принудено да се затвори за няколко часа, след като подобен инцидент по-рано тази седмица доведе до временно спиране на полетите на летище Копенхаген.

Снимка: EPA

„Няма съмнение, че всичко сочи към това да е дело на професионален актьор, когато говорим за такава систематична операция на толкова много места почти едновременно“, заяви Поулсен.

Той определи случилото се като „хибридна атака“, но подчерта, че няма „пряка военна заплаха“ за Дания.

Полетите на дронове следват подобни инциденти в Полша и Румъния, както и нарушаване на естонското въздушно пространство от руски изтребители, които повишиха напрежението на фона на продължаващата инвазия на Русия в Украйна.

Министърът на правосъдието Петер Хумелгаард заяви, че Дания ще придобие нови разширени способности за „откриване“ и „неутрализиране“ на дронове.

„Целта на този тип хибридна атака е да се разпространи страх, да се създаде разделение и да ни изплаши“, каза Хумелгаард.

Снимка: EPA

Той уточни, че Копенхаген в момента „не изключва нищо по отношение на това кой стои зад това“.

Дания ще бъде домакин на Европейския съюз през следващата седмица в Копенхаген, където ще присъстват държавни и правителствени ръководители.

Полицията съобщи, че дронове са били забелязани на 24 септември и в ранните часове на 25 септември на летищата в Олборг, Есберг, Зондерборг и на военновъздушната база Скридстръп, преди сами да се оттеглят.

Летище Олборг, разположено в северната част на Дания и едно от най-големите след Копенхаген, бе временно затворено, преди да отвори отново след няколко часа.

„Не беше възможно да се свалят дроновете, които прелетяха над много голяма зона в рамките на няколко часа“, заяви главният полицейски инспектор на Северен Ютланд за инцидента в Олборг.

„Към момента също така не сме задържали операторите на дроновете“, добави той.

