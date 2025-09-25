Неидентифицирани дронове бяха забелязани над четири летища в Дания късно в сряда и в ранните часове на четвъртък, съобщи датската полиция.

Дронове са били засечени над летищата в Олборг, Есберг, Сондерборг и над военновъздушната база Скридструп, след което са напуснали сами, уточняват властите.

Летището в Олборг беше затворено, а полетите са пренасочени.

Това се случва два дни след като летището в Копенхаген бе затворено за няколко часа заради подобна дейност на дронове.

Датската полиция каза, че случаят в Олборг се е развил по същия модел като този в Копенхаген, който само дни по-рано наложи столичното летище да престане да обслужва полети за четири часа. Местната полиция каза, че дроновете са напуснали района на летището в Олборг, след като са прекарали около три часа в небето над тази зона.

Във вторник Дания каза, че инцидентът в столицата е бил най-сериозната атака срещу критична инфраструктура в скандинавската страна, а властите там я свързаха с поредицата предполагаеми навлизания на руски дронове във въздушните пространства на други страни и случаи на нарушаване на въздушното движение в цяла Европа в последно време, отбелязва Ройтерс.

Затварянето на летището в Олборг засегна и датските въоръжени сили, защото те го използват като военна база, уточниха органите на реда. Датските въоръжени сили казаха, че съдействат на полицията в разследването, но отказаха да коментират по-подробно.

В понеделник вечерта властите в Норвегия затвориха за три часа небето над летище Осло, след като забелязаха дрон.

Във вторник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че нарушаването на работата на летището в Копенхаген от дронове е част от общ модел, наблюдаван по европейските граници.

Подозренията за руска намеса в случая с Копенхаген са безпочвени, каза руският посланик в Дания във вторник.

Норвежките и датските власти са в тясна комуникация по тези случаи, но засега разследването им не е установило връзка между инцидентите, посочи норвежкият външен министър.

Представители на полицията в район Северна Ютландия казаха пред репортери, че край летището в Олборг е забелязан "повече от един дрон", като безпилотните летателни средства са летели с включени светлини.

Евроконтрол, службата за ръководство на въздушното движение над Европа, съобщи, че заради активност на дронове в района летище Олборг спира до 4:00 ч. тази сутрин по Гринуич да обслужва пристигащи и заминаващи полети. Първият полет от аерогарата е насрочен за 4:20 ч. по Гринуич, показва сайтът на летището.

Полицията в Северна Ютландия каза, че не може да уточни какъв вид са били дроновете, нито дали са същите като тези, които летяха над летището в Копенхаген.

"На този етап не може да се каже каква е била целта на дроновете и кой стои зад това", посочи полицейски представител.

Няма опасност за пътниците на летище Олборг и населението, посочиха органите на реда. Оттам добавиха, че общо три полета са били отклонени към други летища. По-рано представител на летището в Олборг каза, че броят им е бил четири.

