Дания разследва възможно руско вмешателство в случая с дроновете в Копенхаген

Датските власти все още разследват кой може да е управлявал дроновете, навлезли във въздушното пространство над летището в Копенхаген, което остана блокирано четири часа и бяха отменени 100 полета, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Местни медии подозират възможна руска намеса.

Няколко експерти са информирали водещи датски медии, че летателните апарати е възможно да са били координирани от кораб, част от руския "флот в сянка", който използва протока Йоресунд между Дания и Швеция, за да прекосява Северно и Балтийско море.

Местният вестник "Берлинске" съобщи, че руски товарен кораб с дължина 140 м и с крайна дестинация Санкт Петербург е извършвал бавни и променливи движения преди да премине през протока Йоресунд.

Датската телевизия "ТВ 2" също е проследила подобен зигзагообразен маршрут. Други два руски плавателни съда също се проверяват, заявиха датски следователи.

Датската полиция окачестви извършителят на произшествието като "способен", а премиерът на страната Мете Фредериксен заяви, че "това е най-сериозната атака на критична датска инфраструктура досега" като не изключи възможно руско вмешателство.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase