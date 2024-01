Вулкан в Исландия изригна около 8 часа сутринта в неделя (14 януари), след като стотици земетресения разтърсиха острова през декември миналата година, съобщава в. „Ню Йорк Таймс“.

Това е петото вулканично изригване в Исландия за две години, като предишното се случи на 18 декември в същия регион югозападно от столицата Рейкявик.

В края на миналата година се наложи стотици хора да бъдат евакуирани от градовете в близост до мястото, където се отвориха пукнатини и беше изхвърлена лава, припомна агенция Ройтерс.

Петото изригване е станало северно от град Гриндавик, според местните медии и националната агенция за гражданска защита, съобщава и Би Би Си.

Вулканологът Магнус Туми Гудмундсон, който е съветник към Агенцията за гражданска защита, каза, че се е качил на хеликоптер на бреговата охрана, за да прелети над изригването.

Another #eruption has started on the Reykjanes peninsula in #Iceland. Avoid the area, monitor local media and follow the authorities’ advice. The rest of Iceland is not affected. The picture below is the view from the Residence in downtown #Reykjavik. pic.twitter.com/IcOVTFE6gR