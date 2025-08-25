Случаят с насилствено отведеното от датските власти дете с гренландски произход предизвика остри критики в Гренландия.

Ивана Брьонлунд, която има гренландско гражданство, разбира, че трябва да премине изненадващ тест след раждането на дъщеря си.

Именно тези „разследвания за родителска компетентност“ правителството реши да премахне в случаи, включващи гренландци, след критики, че теста не взема предвид културните различия.

Въпреки гренландския си произход, Иванна е преминала през т. нар. разследване, след което властите отнемат новородената ѝ дъщеря. Датската телевизия TV2 разговаря с майката в дома ѝ.

„Това е снимка на дъщеря ми, когато беше в корема ми. Общината ми отне и последната радост в последната част от бременността, когато разбрах, че общината иска да отнеме дъщеря ми“, обясни Ивана Брьонлунд.

„Аз не съм миналото си, аз съм настоящето си. Както всички знаят, когато разбереш, че ще ставаш родител, правиш всичко възможно, за да станеш най-добрата версия на себе си и аз също съм го правила“, категорична е тя.

Ивана Брьонлунд се надява, че детето ѝ ще бъде върнато скоро.

Датската министърка на социалните въпроси Софи Хесторп Андерсен заяви, че е поискала обяснение от общината, която стои зад решението.

„Стандартизирани тестове не бива да се използват при случаи на настаняване, когато става дума за семейства с гренландски произход. Законът е ясен,“ заяви тя.

Тестовете са на датски език, който не е майчин за инуитите, оценки се правят и по мимики и жестове, които са характерни за западната култура, но не и за тази на хората в автономната датска територия.

