Президентът на Венецуела Николас Мадуро оцеля при опит за атентат с дронове, натоварени с експлозиви.

Това се случи по време на предавана по телевизията негова реч пред над 17 000 военни в центъра на Каракас, която беше прекъсната. На последните кадри се виждаха войници, които нарушиха редиците и побягнаха.

Правителството съобщи, че президентът е невредим, но седем военни са ранени.

Пострадалите са кадети от националната гвардия. Инцидентът се случи на церемонията по повод 81-ата годишнина от създаването на гвардията.

По време на речта си Мадуро заяви, че "Часът на икономическото възстановяване е настъпил". Секунди по-късно той и съпругата му погледнаха нагоре, видимо стреснати. След това камерата показа как строените войници се разпръсват и побягват, преди сигналът да бъде прекъснат.

