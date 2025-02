Самолетната катастрофа на международното летище Пиърсън в Торонто, при която самолет се преобърна, удари се в пистата и се запали, предизвика много въпроси. Би Би Си потърси техните отговори.

Тежкият инцидент е от вчера, 17 февруари, като няма съобщени смъртни случаи.

Все още не е ясно каква е причината за него. Анализаторите предполагат, че е възможно лошото време да е изиграло роля или самолетът да се е ударил в нещо.

Все още тече разследване по случая.

Какво се е случило, когато самолетът се е разбил?

Инцидентът е станал малко преди 15:00 ч. местно време в понеделник.

В него участва самолет модел CRJ-900, изпълняван като полет DL4819 на авиокомпанията Delta Air Lines.

Самолетът е пристигнал в Торонто от американския град Минеаполис и е превозвал 76 пътници и четирима членове на екипажа.

„При кацането си самолетът изглежда се е ударил в пистата, плъзнал се е на известно разстояние и след това се е преобърнал“, отбелязва Дан Ронан, журналист и пилот, лицензиран от Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA), който говори пред Би Би Си.

Massive plane crash at Toronto's Pearson Airport



A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway



Praying for everyone on board pic.twitter.com/zkBuuqjUKZ