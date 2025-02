Полет на Delta Air Lines се преобърна след катастрофа, при която има няколко ранени на международното летище Пиърсън в Торонто

Полет на Delta Air Lines се обърна по таван, пише nypost.com.

Полет 4819 на „Делта“ е излетял от Минеаполис около 11:47 ч. До момента са ранени най-малко осем души.

Катастрофата е последвана от зимна буря в района през уикенда, която изсипа близо девет сантиметра сняг върху летището, принуждавайки екипажите да работят през нощта срещу неделя, за да разчистят ключовите писти.

Massive plane crash at Toronto's Pearson Airport



A Delta Airlines plane arriving from Minneapolis airport has completely flipped on its back on the runway



Praying for everyone on board pic.twitter.com/zkBuuqjUKZ