На един от най-малките населени острови в Хърватия – Ошляк, край Задар, жителите започнаха съпротивително движение срещу неконтролирания туристически наплив.

Те обвиняват многобройните посетители в навлизане в личната им собственост, кражба на зеленчуци от дворовете им и нарушаване на обществения ред, предава БТА.

Местните вече са прогонили няколко туристически лодки. През уикенда те организираха протестен митинг и заявиха, че им е омръзнало от туристи.

Според тях, през летния сезон до 1000 души дневно посещават малкия остров, който има под 10 постоянно живеещи души през зимата и около 50 през лятото.

„Тези лодки идват напълно незаконно и нелегално в защитена зона, а ние сме само на две крачки от Националния парк, казва пред хърватското издание „24 сата“ Миховил Валчич, който заедно с други жители на острова е попречил на редица гости да слязат на него.

„Върхът беше, когато непознат влезе в къщата ни онзи ден и попита къде е тоалетната“, добавя местна жена от острова.

Местните твърдят, че са имали две срещи с окръжната управа и пристанищната администрация и са искали да има регулация на пристигането на туристи.

Хърватското министерство на опазването на околната среда и зеления преход обаче твърди, че няма практика да се издава заповед за забрана на чужденци да идват на острова.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK