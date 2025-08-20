Планински спасители издирват румънски турист, загубил се в района на връх Ботев. В спасителната акция са се включили отрядите на Планинската спасителна служба (ПСС) в Карлово и Калофер.

Сигналът е подаден снощи, като първоначално в усилията за намирането са се включили спасителите от Карлово. Операцията е била подновена тази сутрин, а в нея се е включил и отрядът от Калофер.

Времето в планините е добро за туризъм, слънчево, на места с разкъсана облачност, тихо, в района на връх Ботев духа слаб вятър. Температурите са по-ниски, от порядъка на 7-8 градуса на връх Ботев, до 11-12 по курортите.

От ПСС предупреждават туристите да се съобразяват с факта, че вчера по планинските масиви е преминал по-студен фронт.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд.

Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.

