Любителите на рок музиката имаха възможността три дни да слушат на живо любимите си банди по време на фестивала Hills of Rock в Пловдив.

Те са група Али. Събира ги любовта към музиката, но в действителност ги обединява работата в офис. Приемат се за дебютанти и вярват, че Hills of Rock е само началото.

„Да видиш всъщност целия този дух на един фестивал, да видиш няколко сцени, да видиш толкова много артисти. Днес хедлайнерът е Korn и ти да бъдеш съществена част от това – казваш си, че явно си свършил нещо като хората“, каза вокалистът Али Абдала.

Началото на групата е преди 20 години. Още от тогава те са офис бандата, която създава авторско творчество.

„Както се разрастваше фирмата, така се разрастваше и бандата. Влизаха нови музиканти и ние цялото това нещо го правихме само заради преживяването. 2015 година се появи Али във фирмата и той ни издърпа няколко нива нагоре, защото има предишен опит с предишна банда“, обясни китаристът Петър Шварц.

След като издадат първия си албум, следващата цел е да направят турне и да достигнат до чуждестранните сцени.

За разлика от група Али, друга българска група No more many more са утвърдили присъствието си като рок банда.

Отличават се с това, че създават песни само на български език.

„Според мен е много по-лесно и по-достъпно нашите сънародници да достигат по-лесно до това, което искаме да им кажем. Посланието не е едно и всяка песен има собствено послание. Ние вече работим над 5 си албум“, коментира вокалистът Радослав Гергов.

Посетителите на фестивала казват, че за поредна година си взимат билети и емоцията е несравнима. Организаторите с гордост споделят, че са успели да привлекат едни от най-известните рок групи.

Домакин на тазгодишното издание на едно от най-големите музикални събития у нас, отново е Гребната база в Пловдив.