Стинт е единствената световна звезда, чиято любов към България продължава 23 години. За това време той е гостувал у нас шест пъти, изнесъл е седем концерта на различни локации пред около 50 000 зрители.

Извън статистиката, всеки чул Стинг на живо повече от два пъти, не може да отрече, че познатите хитове винаги звучат различно и вълнуващо. А това е мотив да искаш да се срещаш отново и отново с най-симпатичното жило в музиката*, за да преживееш силата на Desert rose, Fragile, Shape Of My Heart, An Englishmen in New York, If I Ever Lose My Faith In You, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle.

На 19 май 1996 г. става ясно, че в зала 1 на НДК може да има перфектен звук, след като „София мюзик ентърпрайсис“ води звездата в апогея на славата му, току-що издал албума Mercury Falling. Още от онези години досега, Стинг пее по утвърдена схема – най-големите си хитове, заедно с нови парчета, общо – 90 минути.

Снимка: Лили Йотова

Десет години по-късно (12 юни 2006), Стинг се връща у нас, но на стадиона в Несебър, в камерен формат, в компанията само на трима музиканти, турнето е Broken music. Тогава води за първи път един от тримата си синове – Джо Съмнър, чийто глас има поразителна прилика с този на прочутия си баща. Двамата пяха заедно и на 16 септември 2017 г. в „Арена Армеец“, турнето е 57th & 9th.

Един от най-забележителните спектакли на Стинг бе на 7 юни 2011 г., на софийския стадион „Георги Аспарухов“, заедно със Софийската филхармония. Миналата година дойде поредната изненада – два концерта в Античния театър в Пловдив, с участието на реге звездата Шаги.

Снимка: София мюзик ентърпрайзис

На 1 юни 2019 г. София бе втората спирка от турнето My Songs, в подкрепа на наскоро излезлия едноименен албум. Модернизирани интерпретации на най-големите хитове разказват, отново в 90 минути, една голяма музикална кариера.

Албумът е придружен от бележки, в които Стинг споделя лични истории и хвърля поглед върху процеса на създаване на всяка от песните. И това е повече от интересно, защото Стинг никога не е бил от изпълнителите, които обичат да говорят по време на концерт и да пълнят времето с приказки от живота си или пропаганда на каузи. И този път, той дойде в София, отвори голямото си сърце, изпя душата си и остави моменти, които ще се помнят.

Специален гост на концерта бе младата поп изпълнителка Чинчила. Дебютирала през 2019 с Elements, тя прекарва по-голямата част от времето си в Лондон, където се изявява като текстописец и продуцент. Определя себе си като силна, умна и горда жена.

Снимка: София мюзик ентърпрайзис

За Стинг

Истинското му име е Матю Гордън Съмнър. Роден е през 1951 г. в Уолсенд, Нортъмбърленд, Англия. Още от ранна възраст иска да стане музикант, но завършва висше образование за учител по английски. Работи като такъв в продължение на няколко години, през които свири с различни групи като Last Exit, включително и провинциална джаз група от старото поколение. Там получава и прякора си Стинг (което на английски означава жило) заради пуловера на жълти и черни ивици, в който приличал на пчела.

Въпреки че страстта му са джазът и бас-китарата, възходът в кариерата на Стинг започва с The Police, сформирана през 1977 г. В нея участват още Стюърт Копланд (ударни) и Анди Съмърс (китара). Стинг е носител на 17 награди „Грами“, две награди „Брит, „Златен глобус“, награда „Еми“, четири номинации за „Оскар“, номинация за наградата „Тони“, Награда на века от списание Билборд и Човек на годината за 2004 г. на MusiCares. Продал е близо 100 милиона копия на албумите, в които участва.

Снимка: Лили Йотова

* На англ. sting означава жило.