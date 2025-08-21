На 22 август, петък, във връзка с изместване на уличен водопровод на бул. „Александър Малинов“, ж.к. „Младост“ 4 се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на бул. „Александър Малинов“ от ул. „Божан Ангелов“ до ул. „Самара“ (локално платно).

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: бул. „Александър Малинов“ кръстовището с ул. „Божан Ангелов“ (локално платно).

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването, припомнят от дружеството.

