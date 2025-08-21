dalivali.bg
Недостиг на класни стаи: Защо столично училище ще ползва също танцова зала и партиен клуб?

„Основната причина да се случи тази ситуация е липсата на общински помещения и общински терени в район „Лозенец“ за обществени нужди

Станчо Станчев Станчо Станчев

Публикувано в  07:54 ч. 21.08.2025 г.

Малко преди новата учебна година първокласниците от столичното 107. ОУ "Хан Крум" се оказа, че могат да учат или във физкултурен салон, или във фургон в двора, или в сградата на партиен клуб. Партийният клуб ще се превърне в стая за изкуства.

„Основната причина да се случи тази ситуация е липсата на общински помещения и общински терени в район „Лозенец“ за всякакви обществени нужди“, обясни в „Тази сутрин“ зам.-кметът на район „Лозенец“ Бистра Гелева.

Недостиг на класни стаи: Столично училище ще ползва също танцова зала и партиен клуб

„Този клуб беше предоставен 2024 г. за ползване по закона за политическите партии за срок от една година. Този срок изтече, след което със заповед на кмета на Столична община помещението беше предоставено за безвъзмездно ползване на училището за срок от 10 години“, поясни Гелева.

„Директорът на училището и педагогическият съвет взимат решение да разкрие още една допълнителна паралелка, след като това помещение е предоставено. На практика се получава така, че политическата партия оспорва заповедта на кмета на общината пред областния управител, който не се произнася в съответния срок. Ние като районна администрация приемаме, че оставя съответната жалба без уважение“, обясни още Бистра Гелева.

251 училища ще са с нови директори от 15 септември

Тя не вижда проблем това помещение да се ползва от училището.

„Това, разбира се, е крайна мярка. В средносрочен план липсата с достатъчно места за ученици ще бъде решен с едно разширение на училището, което вече е започнало. Има виза за проектиране и са предвидени средства“, посочи зам.-кметът на район „Лозенец“.

Предстои обществена поръчка и избор на изпълнител, след което да бъде изготвен проект. Според Бистра Гелева това ще е случи в рамките на следващата година.

Десетки училища в страната остават без директори заради липсата на кандидати

По думите на зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова много училища в София са в сходна ситуация.

„МОН има програма, по която се извършва финансиране и се дават възможности за надстрояване, пристрояване и разширяване на училищата, за да могат да преминат на едносменен режим или да приемат повече ученици“, обясни тя.

Обратно в клас: Как държавата ще върне в училище отпадналите ученици?

По думите ѝ това не може да стане за една или две години, но вече има около 30 училища, които са преминали на едносмненен режим за последните две години.

Очакват се още 44 училища, финансирани по този начин в следващите до три години, също да преминат на едносменен режим и да могат да поемат по-голям брой ученици.

