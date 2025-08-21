dalivali.bg
На прага на новата учебна година: В колко училища има още ремонти и кога ще са ваканциите?

В 82 от общо 434 училища няма нито един кандидат за директор

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  08:20 ч. 21.08.2025 г.

Във всички училища учебната година ще бъде открита на 15 септември нормално. В 167 училища продължават ремонтни дейности. В довършителна фаза са много учебни заведения – около 700. Това каза в „Тази сутрин“ зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова.

В 82 от общо 434 училища няма нито един кандидат за директор.

251 училища ще са с нови директори от 15 септември

„Броят на училищата, които ще бъдат с временно изпълняващи директори, е доста по-голям, защото голяма част не издържаха тестовете. Друга част не събраха необходимия брой точки на втория етап, за да продължат. 250 училища са с нови директори, а останалите са с временно изпълняващи“, обясни Лазарова.

В малките населени места обикновено трудно се намират кандидати за директори. По думите ѝ тази година в много училища и в големите градове не е имало желаещи.

„Смятаме, че това се дължи на големите отговорности и изисквания, които има към директорите на училищата. Би могло да се помисли за допълнително заплащане“, на мнение е Емилия Лазарова.

Кога ще бъдат ваканциите тази учебна година?

„Тази година се постарахме да няма такова разкъсване на почивни дни през седмицата. Именно затова междусрочната ваканция е в началото на седмицата. Отсега нататък ще се съобразяваме с това изискване“, обясни Лазарова.

„Освен това, когато има възможност и има ден между почивен ден и събота и неделя, го даваме за неучебен ден, както сме предложили 2 март, понеделник, да бъде такъв, за да се слеят повече дни“, поясни още тя.

„Друг момент е по-голямата ваканция. Има възможност коледната ваканция от 24 декември да е до 4 януари“, допълни Лазарова.

Малко по-малка в сравнение със зимната ваканция ще бъде пролетната, която съвпада с великденската.

Неучебни отново са дните на националните външни оценявания за седми и десети клас.

