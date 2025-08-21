Жител на село Бабинска река в община Бобов дол сам прави пътни знаци, за да ограничи скоростта на шофьорите, минаващи по главната улица. Той я сравнява с магистрала.

В самото село няма пътни знаци, нито ограничители на скоростта.

На контейнер за боклук обаче е изписано „Желателно с 40 км в час“.

Такива подобни знаци има на електромери, стълбове и табла в селото.

Жителят, който ги поставя и се бори с нарушенията и високата скорост в селото, се казва Сашо Симеонов. През юни той подава и жалба до община Бобов дол за нарушители, които не спазват ограничението в населеното място.

„Месец и половина правех дренажна къща и подпорна стена. През това време бях преди предимно на пътя. И ми правише впечатление, че професионалните водачи минаваха с нормална скорост. Обаче по-младите, с по-мощни коли - с превишена“, разказва мъжът.

Това го кара да изработи шаблони и да започне да поставя знаци в селото. Целта му е да ограничи възможността за инциденти.

Сашо Симеонов осъзнава, че не е правилна тази самоинициатива, но казва, че ще продължи с нея, ако не се поставят знаци и легнал полицай.

На младите шофьори, които по думите му – винаги са с превишена скорост, той показва знаците, но те просто ускоряват и изразяват нецензурни думи.

Мъжът се свързва и с институциите, но реакции от тяхна страна все още няма.

Снимка: bTV

„Движат се с несъобразенен скорост. Нахакани, с мощни коли. Аз съм от другия край на селото - там е същата работа. Летят като че ли са тренирали на състезания. Крайно време е вече общината и „Пътна полиция“ да си влязат в ролята и да сложат знаци“, коментира друг жител на селото - Владимир Добринов.

От община Бабов дол съобщиха, че са направили проверка и Комисията по пътна безопасност предлага да се монтират два ограничителя и два пътни знака.

В случай на положително становище на комисията, община Бобов дол ще предприеме необходимите процедури за закупуване и монтаж на необходимите знаци и ограничители на скоростта.

Заседанието на Комисията ще се проведе в началото на септември. Тогава се очакват и решения.

Още по темата – чуйте във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK