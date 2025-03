В продължение на 8 месеца мъж ежедневно криволичи, за да избегне дупка на пътя. След поредното прибиране към дома си в английското село Кесъл Кампс, той решава, че е време да привлече вниманието на местните власти и да се вземат мерки.

Джеймс Коксал не се ядосва, но е решен да подчертае опасността и разочарованието си, като ги представи с хумор.

С помощта на съпругата си и децата им изработва дървени крака и стъпала, слага им дънки и обувки и ги фиксира в дупката, сякаш някой е паднал с главата напред и надолу.

„Просто си помислихме, че това ще бъде най-забавният начин да подчертаем съществуването на тази дупка“, коментира Коксал пред радиостанцията As It Happens.

„Вся пак трябва да можем да се смеем и да се шегуваме, нали“, казва мъжът.

Той измерва дупката, която се оказва около метър широка, а дълбочината ѝ е близо 80 см.

„Децата помогнаха. Изработихме краката от дърво. Намерихме чифт стари дънки и ги сложихме. Натъпкахме в тях едни парцали за обем. А след това поставихме и чифт от старите им обувки“, разказва Коксал.

Снимка: James Coxall

Първо реагират съседите на мъжа и съучениците на децата му, които ги определят за номер едно шегаджии. След това дупката привлича и вниманието на необходимите екипи за ремонт на пътя. В рамките на 4 дни тя е запълнена.

Сега Джеймс Коксал и семейството му се чудят с каква скулптура да запълнят следващата дупка.

