Камион пламна на изхода на Пазарджик към Пловдив, предаде БГНЕС.

Пламъците бяха потушени бързо от пожарникари.

Причината за инцидента, при който няма пострадали, се изяснява.

Преди два дни магистрала "Хемус" бе блокирана и в двете посоки малко след изхода на София заради катастрофи.

Движението към Варна е блокирано заради тежка катастрофа между тирове. Мантинелата е скъсана. Един от тировете е обърнат. Образувалата се колона от автомобили е километрична. Трафикът се отклонява още на изхода на София.

