Камион пламна на изхода на Пазарджик към Пловдив, предаде БГНЕС. 

Пламъците бяха потушени бързо от пожарникари.

Причината за инцидента, при който няма пострадали, се изяснява. 

Магистрала „Хемус“ е блокирана, тежка катастрофа между тирове (ВИДЕО, СНИМКИ)

Преди два дни магистрала "Хемус" бе блокирана и в двете посоки малко след изхода на София заради катастрофи.

Движението към Варна е блокирано заради тежка катастрофа между тирове. Мантинелата е скъсана. Един от тировете е обърнат. Образувалата се колона от автомобили е километрична. Трафикът се отклонява още на изхода на София.

