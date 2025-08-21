За знаците, жестовете, невербалната комуникация и очакваните решения от ключовите лидери и това, което ни показват те с облеклото, понякога без думи в студиото на bTV коментира социалният психолог Николай Димитров.

"В ежедневието ние много рядко си даваме сметка с какво точно се обличаме и дали е то подходящо за там, където отиваме и най-често гледаме да ни е удобно. В дипломацията няма нищо случайно. Още повече, че след всеки един дипломатически жест стои една цяла школа първо и второ стои цял един екип, който много добре премерва едно нещо как и кога ще се случи", заяви Димитров.

Според него по отношение на Америка отдавна сме наясно, че там политиката е въпрос на шоу, защото всеки един жест, всяко едно намигвани, дори и да изглежа неволно, всъщност е много добре тренирано. Ние виждаме, че нашата политика не се движи по някакви разумни правила. Но в дипломация, дори този хашлашки начин на поведение на Тръмп и неговата прическа - според соц. психолог много хора осмиват и се чудя защо - това е неговият начин да покаже на останалия свят, че той е този, който определя как ще се случат нещата.

За Зеленски, Димитров коментира, че военната униформа е запазената марка на украйнския лидер. Това е неговият начин да каже на света - ето вижте ме, аз продължавам да съм във война. Така е бил и Чърчил. Поведението на Зеленски много се харесва на Европа, според социалния психолог, с известна условност, защото една война сама по себе си няма как да се хареса. Но Европа гледа с един известен позитивизъм на решението на Зеленски да ходи облечен във военнни дрехи, но на Америка не се хареса.

"Зеленски си направи своя извод, оправи нещата. А променяйки той външния си вид е друг начин да припомни на света, че всъщност е във война и че той продължава да бъде във война. Зеленски отиде с костюма, ушит специално за погребението на папата - това е ясният сигнал, че нещата продължават да са зле.

Зеленски е в траур, в сравнение с американския лидер и неговите цветни вратовръзки", заяви Димитров.

Американският президент през годините винаги е бил шеф на света. Последните столетия Европа е била зависима от решенията на САЩ. То се видя и по време на Втората световна война. Президентите на САЩ винаги са знаели това, каза още социалният психолог пред bTV.

