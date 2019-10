Докато R.E.M. записват своя девети албум - Monster, през 1994 г. вокалистът на групата Майкъл Стайп получава телефонно обаждане, от което се страхува. Научава, че Кърт Кобейн е мъртъв.

Двамата музиканти бяха близки. Стайп е кръстник на дъщерята на Кобейн – Франсис. Затова и приема новината тежко. Излива мъката си в Let Me In („Пусни ме вътре“) – една от най-смразяващите и болезнени песни в репертоара на R.E.M.

По случай рождения ден на албума Monster, който навършва 25 години, R.E.M. направиха ремикс на песента, която Стайп нарича "елегия и възхвала". Към нея има и нов видеоклип.

В интервю за Би Би Си той споделя, че песента е написана за една вечер и е записана на следващия ден. Китаристът на групата – Майк Милс, свири на китарата „Фендер” на Кобейн, предоставена от половинката на вокалиста на „Нирвана” – Кортни Лав.

"Това беше пагубно, катастрофално време за всички нас. Песента и начинът, по който е записана, отговарят на онова чувство, когато някой близък, на когото си се възхищавал толкова много, както ние на Кърт Кобейн, посяга на живота си. Беше ужасно”, казва Майкъл Стайп.

Песента е почти напълно преобразена. Клипът е създаден от аниматора Нир Бен Джейкъб, а Стайп го определя като „зашеметяващ”.

„Усеща се като Кърт”, добавя той.

Снимка: EPA

Стайп издава още, че има малка промяна в текста, но ще остави на най-верните фенове да открият разликата. Новата версия на песента ще излезе в 25-ото юбилейно издание на Monster следващия месец.

В началото на 90-те години Майкъл Стайп се сприятелява с фронтмена на „Нирвана”. В интервю за списание „Ролинг Стоун” през 1994 г. Кърт Кобейн споделя възхищението си от R.E.M.: "Ако можех да напиша само няколко песни толкова добре, колкото тях… Не знам как тази група прави това. Боже, те са най-великите..."

През месеците преди ненавременната му смърт Стайп се опитва да му помогне, надявайки се да го ангажира с ново музикално начинание.

Снимка: Twitter

„Представих му проект, за да се опитам да го извадя от дупката, в която се намираше. Знаех, че той се възхищава много на R.E.M. и затова отидох при него с идея за проект”, разказва още пред Би Би Си Майкъл Стайп.

„Написах му писмо, изпратих му самолетен билет, изпратих кола до къщата му, за да го вземе и да го закара до летището. Направихме всичко възможно да се опитаме да го измъкнем от психическото състояние, в което се намираше, но не успяхме”, споделя още фронтменът на R.E.M.

Снимка: Twitter

Говорейки на Световния ден за психичното здраве – 10 октомври, Стайп е на мнение, че 25 години след смъртта на Кърт Кобейн разбирането на този проблем е напреднало неимоверно много.

„Все още обаче предстои много работа, за да помогнем на хората, които са изпаднали в голяма депресия и които са стигнали дъното”, казва Майкъл Стайп.