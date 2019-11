Промяната на данъците не е самоцел, тя е необходима, за да се осигури ресурс и да се изпълнят ангажиментите, които бяха поети в предизборната кампания от страна на кмета. Това коментира в ефира на „Важното, казано на глас” по bTV радио зам.-кметът по финансите на София Дончо Барбалов.

По думите му Йорданка Фандъкова никога не е поемала преди избори ангажимент данъците в столицата да не се вдигат.

От повишението на данъците върху автомобилите, които са с екостандарт под Евро 4, Столична община изчислява, че ще събере 18 млн. лв. допълнително. По думите на Барбалов те ще отидат за градски транспорт и квартални паркове и градини. Малко повече средства – 20 млн. лв., допълнително, биха дошли от повишаването на данъка върху сделките. Тези пари биха били използвани за ремонти и изграждане на улици и тротоари в кварталите.

Your browser does not support the audio element.

Днес от „Демократична България” предлагат да не се вдига данъка при сделки с имоти, а данъчните оценки, които не са актуализирани от 2009 г. В тази връзка зам.-кметът по финансите коментира, че тази идея само ще доведе до повишаване на такса смет и данък сграда.

Барбалов беше категоричен, че увеличение на такса смет и данък сграда в София през следващата година няма да има. Зам.-кметът допълни, че въпросът с актуализирането на таксата за разрешителни за строеж многократно е бил обсъждан. Въпросът се обмисля отново, но трябва да се подходи внимателно, за да не бъде отхвърлено такова увеличение от съда.

Столична община е предвидили 17 млн. лв. за снегопочистване през тази зима. Има готовност да се заделят допълнителни средства, ако се наложи, а ако останат, ще бъдат пренасочени към почистването през останалите сезони.