Камера в кола засне огнена топка, преминаваща през нощното небе на Япония във вторник, 19 август.
Ройтерс успя да потвърди местоположението чрез местни новинарски репортажи и допълнителна информация от източника. Датата беше потвърдена от метаданните на оригиналния файл.
Ярката топка беше видяна и в други части на страната, като потребители на социални медии споделиха подобни наблюдения.
Експерти, цитирани от NHK, идентифицираха обекта като „огнена топка“ – особено ярък вид падаща звезда.
Тошихиса Маеда, директор на космическия музей в Сендай, описа „огнената топка“ като феномен, при който прахови частици или фрагменти от астероиди от космоса светят ярко, когато влязат в атмосферата и изгарят.
„Представям си, че за момент околността е станала светла като ден и е възможно тя да е паднала в океана като метеорит“, каза Маеда.
