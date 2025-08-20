Камера в кола засне огнена топка, преминаваща през нощното небе на Япония във вторник, 19 август.

Ройтерс успя да потвърди местоположението чрез местни новинарски репортажи и допълнителна информация от източника. Датата беше потвърдена от метаданните на оригиналния файл.

Ярката топка беше видяна и в други части на страната, като потребители на социални медии споделиха подобни наблюдения.

Експерти, цитирани от NHK, идентифицираха обекта като „огнена топка“ – особено ярък вид падаща звезда.

Снимка: Ройтерс

Тошихиса Маеда, директор на космическия музей в Сендай, описа „огнената топка“ като феномен, при който прахови частици или фрагменти от астероиди от космоса светят ярко, когато влязат в атмосферата и изгарят.

„Представям си, че за момент околността е станала светла като ден и е възможно тя да е паднала в океана като метеорит“, каза Маеда.

