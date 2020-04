Общите очаквания и нагласи са, че цените на имотите ще паднат. Тази прогноза направи в предаването „Важното, казано на глас“ по bTV Radio кредитният консултант Тихомир Тошев.

„Винаги, когато има икономическа криза, търсенето на имоти намалява и това обикновено води до спад на цените. С колко и кога ще се случи това е много трудно да се прогнозира и то много зависи от здравната част на тази криза. Аз лично не очаквам спадът да бъде като при предишната криза, тъй като сегашната ситуация е много по-различна“, добави той.

Той успокои, че всеки, който е пострадал от кризата, ще получи възможност за отсрочка на кредита от банките.

„Трябва да се свърже с банката, да обясни точно какво е затруднението, в което е изпаднал и банката ще му предложи вариант, при който той да може да не обслужва кредита си, без това да се отрази, както би се отразило при нормален пазар", отбеляза кредитният консултант.

Тошев подчерта, че предоговарянето ще бъде индивидуално според случая.

“Търговските банки ще подкрепят техните добри клиенти, които сега са пострадали заради ситуацията с коронавируса. Банките ще съобщят точно как всеки да докаже, че има нужда от тази подкрепа. Днес трябваше да бъдат обявени мерките от БНБ и търговските банки как хората да имат време да се стабилизират ако са останали без работа, ако са в неплатен отпуск и да им се даде отсрочка за вноските. Това се отложи за петък, защото се очакват и мерките от Европейската централна банка за такива клиенти", обясни той.

Тихомир Тошев заяви, че не очаква лихвите по кредитите да се вдигнат:

„Обикновено, когато търсенето на кредити намалява не се повишават лихвите. По-скоро очаквам лихвените нива да се запазят", открои експертът.