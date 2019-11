Вчера в предаването „Тази сутрин ” по bTV Стефан Димитров от airbg.info съобщи, че азотен диоксид е отчетен над нормата през октомври в София. 29 от общо 30 уреда са отчели високи стойности във всички дни през месеца.

„Не ми е известно в каква лаборатория са правили тези измервания”, заяви във във „Важното, казано на глас" по bTV Радио председателят на Комисията по опазването на околната среда към Столична община Лорита Радева.

Тя смята, че е коректно, както се очаква Столична община да обявява пълната информация на гражданите, така и airbg.info да го направят.

„Не оспорвам легитимността на изнесените данни. Дали те са тревожни, ще можем да коментираме, когато ги сравним с представителните данни за едногодишен период”, смята Радева, която заяви, че трябва да бъдем търпеливи и да сравним данните след година.

През вчерашния ден са Столичният инспекторат е проверил 93 строителни обекта в 24 района на столицата за чистотата на ходовата част на товарните автомобили, ползвани от фирмите, които трябва да бъдат почиствани, за да не замърсяват с фини прахови частици въздуха.

Издадени са 16 акта, по които ще бъдат наложени санкции, както и 7 автосервиза за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.

Радева отбеляза, че не знае какъв ще бъде размера на глобите, наложени от Столичния инспекторат, а и това лесно може да се провери, за нея по-важно като председател на Комисията по опазването на околната среда в София са политиките за предотвратяване на замърсяването.

Според нея е важно „да информираме гражданите, че има такъв риск за определен ден и да ги помолим за подкрепа от тяхна страна, за да не замърсяваме въздуха в града ни”.

„Подмяната на битовото отопление в обществените сгради, ако не се подкрепи с подмяна на битовото отопление в личното домакинство, усилията остават наполовина”, смята Радева.

Председател на Комисията по опазването на околната среда в София рпизова гражданите да подават сигнали за нерегламентирано горене на отпадъци и други нередности на телефона на Столичния инспекторат - 987 5555.

„Извън работата на Изпълнителната агенция по опазване на околната среда Столична община полага усилия за създаване на собствена система за наблюдение на качеството на въздуха. Поставени са 20 сензора в различни точки в София. В момента вече са монтирани и са в тестови период. От новата година ще имаме вече и резултатите от тях”, заяви Радева,

Столична община ще се съобрази с решението на Софийски градски съд да оповестява данните за чистотата на въздуха и на страницата си във „Фейсбук”, като това ще стане във възможно „най-кратките, но съобразени с техническите възможности, срокове”, а сега тези данни от шестте измервателни станции могат да се видят на уебстраницата на общината в раздел „Въздух”.

Какво още каза Лорита Радева за ситуацията с въздуха в София, чуйте във звуковия файл.