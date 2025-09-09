Заради катастрофа тази сутрин е затворен за движение участъкът от пътя София - Варна между Севлиево и Балван.
Сблъскали са се автобус и лек автомобил. От полицията съобщиха, че е загинал шофьорът на леката кола.
В момента колите изчакват на място, предаде кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK