Заради катастрофа тази сутрин е затворен за движение участъкът от пътя София - Варна между Севлиево и Балван. 

Сблъскали са се автобус и лек автомобил. От полицията съобщиха, че е загинал шофьорът на леката кола. 

В момента колите изчакват на място, предаде кореспондентът ни Велина Махлебашиева.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK