Заради катастрофа тази сутрин е затворен за движение участъкът от пътя София - Варна между Севлиево и Балван.





Сблъскали са се автобус и лек автомобил. От полицията съобщиха, че е загинал шофьорът на леката кола.





В момента колите изчакват на място, предаде кореспондентът ни Велина Махлебашиева.