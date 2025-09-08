От днес влизат в сила нови правила за пешеходците, които предвиждат допълнителни задължения с цел повишаване на безопасността на пътя. Промените са в отговор на нарастващия брой инциденти с пешеходци, особено в градските зони, съобщават от Главна дирекция „Национална полиция“.
Преди да пресекат по пешеходна пътека пешеходците са задължени:
- Да спрат;
- Да се огледат внимателно;
- Да преценят скоростта на приближаващите превозни средства;
- Едва тогава да пристъпят към пресичане.
Изрично се забранява използването на мобилни телефони и други устройства, които разсейват вниманието, докато пешеходецът пресича платното. При установено нарушение, глобата е в размер на 100 лева.
Увеличават се и санкциите при определени нарушения:
- Глобата за пресичане на червен сигнал на светофара се увеличава от 50 на 100 лева.
- Същата глоба се прилага и при пресичане през ограждения, където това е изрично забранено.
Пешеходците нямат право да пресичат платното непосредствено пред или зад спрял автобус на спирка. Те са длъжни да изчакат автобусът да потегли и едва тогава, при осигурена видимост, да продължат пътя си. Тази мярка е въведена заради редица инциденти с внезапно изскочили пешеходци зад превозни средства на спирки.
От "Пътна полиция" отправят апел и към шофьорите – да бъдат особено внимателни при приближаване към пешеходни пътеки или кръстовища, особено ако на тротоара има деца.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK