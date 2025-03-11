Дете е блъснато на пешеходна пътека от автомобил на ул. "Костенски водопад" в квартал "Гоце Делчев" в София.

Инцидентът е станал днес следобед на метри от кръстовището с "Тодор Каблешков", съобщиха очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".

Пострадалото дете е откарано в болница.

Очаквайте подробности.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK