Дете е блъснато на пешеходна пътека от автомобил на ул. "Костенски водопад" в квартал "Гоце Делчев" в София.
Инцидентът е станал днес следобед на метри от кръстовището с "Тодор Каблешков", съобщиха очевидци във фейсбук групата "Катастрофи в София".
Пострадалото дете е откарано в болница.
Очаквайте подробности.
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