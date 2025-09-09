"Не се чувствам в безопасност": Кучета нахапаха човек в столичния квартал "Овча купел"

Кучета нахапаха човек в столичния квартал "Овча купел". Случката е станала в късните часове в събота, а по думите на потърпевшите животните са били с нашийници.

В 23:30 ч мъжът слиза на бул. "Монтевидео" на спирката. Няколко минути след това, прибирайки се, е нахапан от кучета.

"Бил съм и по-добре, ще се оправя, няма инфекции", казва потърпевшият пред bTV. "Големи, здрави, нахранени кучета, озлобени, гледани кучета. Както си вървя, нападат ме, бутат ме на земята и започнаха да ме дъвчат".

Някой ги е викнал и те са го пуснали, разказва мъжът.

Има поне 7-8 улични кучета по бул. "Монтевидео". В квартала постоянно се оплакват, че има нападения от кучета.

Пострадалият мъж каза, че не се чувства е безопасност.

