Земетресение с магнитуд 5,2 удари югозападното крайбрежие на остров Евия – вторият по големина гръцки остров. За това информираха гръцки издания.

Трусът е усетен и в столицата Атина, която се намира югозападно от епицентъра.

Няма данни за пострадали или материални щети към момента.

Земетресението е усетено 27 минути след полунощ местно време във вторник, като постепенно е набрало сила.

Според автоматичната оценка на Атинския институт по геодинамика (gein.noa.gr), трусът е бил с епицентър на 5 километра северозападно от град Неа Стира и с дълбочина едва 13,6 километра.

Кметът на Маратона, Стергиос Циркас, заяви, че трусът е бил „много силен“, но няма сигнали за щети. Кметът на Каристос, град в южната част на Евия, също потвърди, че няма непосредствени данни за нанесени поражения.

