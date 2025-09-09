Втори ден премиерът Желязков е на посещение в Черна Гора

Втори ден от официално посещение на премиера Росен Желязков в Черна гора.

Желязков се срещна с черногорския си колега Милойко Спаич, както и с президента на балканската държава Яков Милатович.

Двамата премиери подписаха Споразумение между правителствата на България и Черна гора за научно и технологично сътрудничество.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, транспортен министър на Черна гора, подписаха двустранна декларация за сътрудничество за създаване на работна група, която има за цел в бърз порядък да свърже София и Подгорица чрез директна въздушна линия.

