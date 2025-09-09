dalivali.bg
Втори ден премиерът Желязков е на посещение в Черна Гора

Във вчерашния ден той подписа Споразумение за сътрудничество между правителствата на България и Черна гора с черногорския си колега

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:23 ч. 09.09.2025 г.

Втори ден от официално посещение на премиера Росен Желязков в Черна гора.

Желязков се срещна с черногорския си колега Милойко Спаич, както и с президента на балканската държава Яков Милатович.

Двамата премиери подписаха Споразумение между правителствата на България и Черна гора за научно и технологично сътрудничество.

Премиерът Желязков отговори на президента Радев за деребеите (ВИДЕО)

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, транспортен министър на Черна гора, подписаха двустранна декларация за сътрудничество за създаване на работна група, която има за цел в бърз порядък да свърже София и Подгорица чрез директна въздушна линия.

Премиерът Желязков е в Черна гора за подписване на споразумение за сътрудничество

