Премиерът Желязков е в Черна гора за подписване на споразумение за сътрудничество
Той е на среща на „четири очи“ с черногорския си колега Милойко Спаич
Светът

Премиерът Желязков е в Черна гора за подписване на споразумение за сътрудничество

Той е на среща на „четири очи“ с черногорския си колега Милойко Спаич

Публикувано в  12:50 ч. 08.09.2025 г.

Публикувано в  12:50 ч. 08.09.2025 г.

С официалната церемония с военни почести беше посрещнат министър-председателят Росен Желязков от черногорския премиер Милойко Спаич.

След церемонията започна среща на „четири очи“ между двамата премиери.

Ще се проведат и пленарни разговори, в които участие ще вземат вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на здравеопазването Силви Кирилов, министърът на туризма Мирослав Боршош, като и техните черногорски колеги. След срещата двамата премиери ще имат кратки изявления и ще отговорят на журналистически въпроси.

По-късно днес премиерът Желязков ще разговаря и с президента на Черна гора Яков Милатович. София и Подгорица са в отлични двустранни отношения и в добро сътрудничество в многостранните формати, в които участват. Сред темите, които ще бъдат разисквани в хода на разговорите са подкрепата на България за присъединяването на Черна гора към ЕС, регионалното сътрудничество и сигурността, както и партньорство в рамките на НАТО.

Двамата премиери ще подпишат Споразумение между правителствата на България и Черна гора за научно и технологично сътрудничество.

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и Мая Вукичевич, транспортен министър на Черна гора, ще подпишат двустранна декларация за сътрудничество за създаване на работна група, която има за цел в бърз порядък да свърже София и Подгорица чрез директна въздушна линия.

