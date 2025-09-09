Пожарът в Сакар се разрасна и вече е на площ от 7 хиляди декара. Гори между селата Младиново, Костур и Лисово

Опасност за населените места няма.

В гасенето на огъня участват 14 пожарни автомобила с 50 огнеборци, помагат им горски служители и доброволци от Свиленград.

Тежка верижна техника прави просеки, а днес в гасенето се включват и военнослужещи.

Вчера в борбата с огъня се включи и хеликоптер „Кугър“ от състава на ВВС. Днес помощ по въздуха няма да се иска.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK