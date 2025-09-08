Пожарът, който избухна в Сакар планина, се разраства, съобщиха от областната администрация в Хасково.

Първоначално огънят бушуваше на 1000 декара пасища и гори между селата Младиново, Лисово и Костур в община Свиленград, която обяви частично бедствено положение.

2 / 10 Пожарът в Сакар се разраства, хеликоптер се включи в гасенето на огъня (СНИМКИ) Огънят вече е обхванал около 5000 декара и продължава да се разраства

Огънят вече е обхванал около 5000 декара и продължава да се разраства. В гасенето участват екипи огнеборци, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.

Хеликоптер "Кугър" с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили също се включи в гасенето на пожара.

Вертолетът е излетял в 18:05 ч., за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район.

Утре в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, а хеликоптерът ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.

Към този момент няма опасност за населените места.

