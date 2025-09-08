dalivali.bg
Частично бедствено положение е обявено за община Свиленград заради пожара в Сакар

Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви

Снимка: btvnovinite.bg

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:34 ч. 08.09.2025 г.

В община Свиленград е обявено частично бедствено положение заради възникналия след обяд пожар на територията на Сакар планина между селата Младиново, Лисово и Костур, съобщиха от Областна администрация - Хасково.

Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви.

Частично бедствено положение е обявено за община Свиленград заради пожара в Сакар
Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви
7 снимки
Пожар - Сакар
Снимка: btvnovinite.bg

Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила на Регионална дирекция "Пожарна и аварийна безопасност"- Хасково, един булдозер и доброволното формирование от община Свиленград. За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер.

Пожар гори на територията на Сакар, вятърът затруднява гасенето на огъня

Няма опасност за населените места, уверяват от областната администрация.

Последният пожар на територията на Сакар планина този летен сезон възникна на 28 август. Тогава в землището на тополовградското село Устрем горяха сухи треви и храсти.

