Частично бедствено положение е обявено за община Свиленград заради пожара в Сакар

В община Свиленград е обявено частично бедствено положение заради възникналия след обяд пожар на територията на Сакар планина между селата Младиново, Лисово и Костур, съобщиха от Областна администрация - Хасково.

Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви.

Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила на Регионална дирекция "Пожарна и аварийна безопасност"- Хасково, един булдозер и доброволното формирование от община Свиленград. За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер.

Няма опасност за населените места, уверяват от областната администрация.

Последният пожар на територията на Сакар планина този летен сезон възникна на 28 август. Тогава в землището на тополовградското село Устрем горяха сухи треви и храсти.

