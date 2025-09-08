Пожар гори на територията на Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур.
Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви.
Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила, един булдозер и доброволното формирование "Свиленград".
За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер.
Няма опасност за населените места.
