Пожар гори на територията на Сакар между селата Младиново, Лисово и Костур.

Огънят е обхванал приблизително 1000 декара, като горят предимно пасища и горски масиви.

Гасенето е затруднено от силния вятър и труднодостъпния терен. На място работят 13 противопожарни автомобила, един булдозер и доброволното формирование "Свиленград".

За овладяване на пожара ще се включи и хеликоптер.

Няма опасност за населените места.

