Сергей Лавров каза, че Русия иска многополюсен свят, в който влиза Западът

Той подчерта, че Москва търси диалог между равнопоставени страни и не преследва отмъщение

Снимка: Ройтерс

Публикувано в  23:35 ч. 08.09.2025 г.

Публикувано в  23:35 ч. 08.09.2025 г.

Външният министър на Русия Сергей Лавров демонстрира желание за диалог със Запада въпреки нарастващото напрежение покрай войната в Украйна, предаде ДПА.

"Ние не искаме да издигаме стени", заяви първият руски дипломат пред студенти в Московския държавен институт за международни отношения (МГИМО) на тържественото откриване на новата учебна година.

Лавров: Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат

Той отбеляза, че руският възглед за многополюсен свят включва и Запада, и предупреди, че не бива да се правят опити Русия да бъде изолирана, пише БТА.

"Ще бъде в стила на Запада да издигне "Берлинска стена" между себе си и нашето огромно евразийско пространство, което преди беше Съветски съюз, а сега е постсъветски регион", посочи руският министър на външните работи.

Сергей Лавров: Русия отхвърля мирните планове на САЩ за Украйна

Лавров подчерта, че Москва търси диалог между равнопоставени страни и не преследва отмъщение. "Гневът е лош съветник", заключи той.

