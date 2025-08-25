Руският министър на външните работи Сергей Лавров използва англоезично интервю с американска медия, за да преповтори категоричния отказ на Кремъл да се съгласи с предложените от САЩ инициативи за мир в Украйна. Това се посочва в доклад на Института за изследване на войната.

Лавров заяви в интервю за Ен Би Си, че руски представители са обяснили военните цели на Русия по време на срещи с Тръмп и други американски длъжностни лица, като тези цели са били разяснени и публично.

Той посочи, че публичните изявления на Русия за войната предават същите послания, които руските официални лица имат за цел да представят на срещи при закрити врата.

Лавров: Няма план за среща Путин–Зеленски

“Продължаващото настояване на Лавров, че всяко прекратяване на войната трябва да вземе предвид “коренните причини“ за Русия, както и многократното (настояване) след срещата на върха в Аляска на 15 август, продължава да сочи за това, че военните цели на Русия не са се променили“, се посочва в доклада.

Сергей Лавров се появи в Аляска с блуза с надпис

