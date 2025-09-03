Москва очаква преговорите между Русия и Украйна да продължат, но „новите териториални реалности“ трябва да бъдат признати, както и да се формира нова система от гаранции за сигурността, заяви руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Според Лавров, „за да бъде мирът устойчив новите териториални реалности трябва да бъдат признати и формализирани в международни правни термини“.

„Нова система гаранции за сигурността за Русия и Украйна трябва да се формира като интегрален елемент от архитектурата на равна и неделима сигурност в Евразия“, допълни той.

Същевременно Лавров заяви, че Москва очаква неутрален, извънблоков и безядрен статут на Украйна. Той допълни, че ръководителите на украинската и на руската преговорна делегация поддържат пряка връзка.

„В Истанбул се проведоха три кръга преговори, в рамките на които беше постигнат известен напредък по хуманитарните въпроси: размяна на военнопленници и задържани лица, връщане на телата на убитите и т.н. Освен това всяка страна очерта своята визия за условията за прекратяване на конфликта. Ръководителите на делегациите са в пряк контакт. Очакваме преговорите да продължат“, отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.

Той допълни, че САЩ предприемат активни дипломатически усилия по отношение на Украйна, а настоящите контакти между американския и руския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин са изпълнени със съдържание.

