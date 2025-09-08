Бързият влак от Пловдив за София е спрял насред полето малко преди Елин Пелин този следобед, разказа пред БГНЕС един от пътниците.
Оказва се, че релсите пред влака се накъдрили и той не може да продължи по тях.
Локомотивът е избутал вагоните назад към Вакарел с разрешената за подобна маневра скорост от 20 км/ч.
Композицията е прехвърлена на съседните релси при Вакарел и е продължила пътя си.
Заради случилото се влакът има часове закъснение.
