Бързият влак от Пловдив за София е спрял насред полето малко преди Елин Пелин този следобед, разказа пред БГНЕС един от пътниците.

Оказва се, че релсите пред влака се накъдрили и той не може да продължи по тях.

Локомотивът е избутал вагоните назад към Вакарел с разрешената за подобна маневра скорост от 20 км/ч.

Композицията е прехвърлена на съседните релси при Вакарел и е продължила пътя си.

Заради случилото се влакът има часове закъснение.

