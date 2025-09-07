„Влак на ужасите“ – така хората от Враца определят електрическата мотриса, която се движи в Северозападна България. bTV се качи на проверка във влака заедно с жп експерт.

Минути преди 21 часа с жп експерта Симеон Ананиев се качваме в електрическата мотриса от Враца за Мездра. Именно Ананиев предлага преди 15 години тези влакове да бъдат спрени от движение.

„Мръсни стъкла, отворени. Виждате несветещи лампи. Светят през една. Седалките - ето надраскано, мръсотия, скъсано“, казва той.

Снимка: bTV



Докато се разхождаме във вагона, експертът открива и друг проблем – извън условията на комфорт при пътуване.

„Може да се получи явлението резонанс, когато честотата на двигателя или на трептенията съвпаднат с трептенията на инфраструктурата“, алармира Ананиев.

Именно това е предпоставка влакът да дерейлира.

Обиколката на близо 60-годишния влак ни отвежда и до тоалетните без течаща вода, с надписи и неприятна миризма.

Снимка: bTV



„Не знам как се движи още, аз по някой път се кръстя, когато се прибирам в моя град, да не се обърнем“, казва Светослава Каменова.

С песен ни посрещат и жените от село Голямо Пещене, също шокирани от влака.



„Много е мръсно. Ние сме група за народни песни и отиваме за Варна - на „Златни пясъци“. Те - виж колко е хубаво. Българските железници са това“, казва Марияна Николова.

Снимка: bTV



Транспортният министър призна, влаковете са изтекли от гаранция, а в цялата страна има недостиг от близо 40 пътнически вагона.

„Около 36-37 вагона не ни стигат. Към края на годината това ще стане на 70 вагона“, посочи Гроздан Караджов.

От БДЖ увериха пред bTV, че от следващата година тези мотриси ще бъдат подменени. По линиите щели да се движат и нискоемисионни дизелови мотриси.



Жп експертът Симеон Ананиев предлага и друго решение на проблема.



„Шинобусите представляват един вид автобус, който е четири пъти по-малък, по-енергоемък. В него ще могат да четат пътниците на коя спирка се намират“, казва той.

Снимка: bTV



Именно такъв е европейският пример за късите жп линии.

