„Влак на ужасите“ – така хората от Враца определят електрическата мотриса, която се движи в Северозападна България. bTV се качи на проверка във влака заедно с жп експерт.

Минути преди 21 часа с жп експерта Симеон Ананиев се качваме в електрическата мотриса от Враца за Мездра. Именно Ананиев предлага преди 15 години тези влакове да бъдат спрени от движение.

„Мръсни стъкла, отворени. Виждате несветещи лампи. Светят през една. Седалките -  ето надраскано, мръсотия, скъсано“, казва той.

Докато се разхождаме във вагона, експертът открива и друг проблем – извън условията на комфорт при пътуване.

„Може да се получи явлението резонанс, когато честотата на двигателя или на трептенията съвпаднат с трептенията на инфраструктурата“, алармира Ананиев.

Именно това е предпоставка влакът да дерейлира.

Обиколката на близо 60-годишния влак ни отвежда и до тоалетните без течаща вода, с надписи и неприятна миризма.

„Не знам как се движи още, аз по някой път се кръстя, когато се прибирам в моя град, да не се обърнем“, казва Светослава Каменова.

С песен ни посрещат и жените от село Голямо Пещене, също шокирани от влака.

„Много е мръсно. Ние сме група за народни песни и отиваме за Варна - на „Златни пясъци“. Те - виж колко е хубаво. Българските железници са това“, казва Марияна Николова.

Транспортният министър призна, влаковете са изтекли от гаранция, а в цялата страна има недостиг от близо 40 пътнически вагона.

„Около 36-37 вагона не ни стигат. Към края на годината това ще стане на 70 вагона“, посочи Гроздан Караджов.

Отпадъци по седалките и разсипани храни: От БДЖ призовават пътниците да пазят влаковете

От БДЖ увериха пред bTV, че от следващата година тези мотриси ще бъдат подменени. По линиите щели да се движат и нискоемисионни дизелови мотриси.

Жп експертът Симеон Ананиев предлага и друго решение на проблема.

„Шинобусите представляват един вид автобус, който е четири пъти по-малък, по-енергоемък. В него ще могат да четат пътниците на коя спирка се намират“, казва той.

Именно такъв е европейският пример за късите жп линии.

