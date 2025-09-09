Американски конгресмени публикуваха копие от т.нар. „книга за рожден ден“ на покойния осъден финансист Джефри Епстийн. Албумът е бил подготвен през 2003 г. за 50-ия му рожден ден от Гислейн Максуел – негова дългогодишна спътница, осъдена по-късно за съучастие в трафик на момичета, и съдържа бележки и пожелания за повода.

В „книгата за рожден ден“ фигурират бележки от известни личности – сред тях бившият президент Бил Клинтън, лорд Питър Манделсън и дори принц Андрю.

Най-голямо внимание обаче предизвика предполагаемо послание от Доналд Тръмп, съдържащо рисунка на женско тяло и пожелание:

„Честит рожден ден – и нека всеки ден бъде още една чудесна тайна.“

От Белия дом категорично отрекоха автентичността на записката и обявиха, че подписът не съвпада с този на президента и че той „не е писал и не е рисувал нищо за книгата“.

Снимка: Oversight Dems/X

Тръмп вече определи документа като „фалшив“ и заведе дело срещу изданието Wall Street Journal, първо съобщило за него.

Демократите в Конгреса твърдят, че доказателството опровергава думите на Тръмп, че бележката не съществува. Републиканците обвиниха опонентите си, че „избирателно използват документи“ за политически атаки.

Публикуването на архива идва на фона на засилен натиск за повече прозрачност около контактите на Епстийн с влиятелни личности и обхвата на разследванията срещу него.

