Американски конгресмени публикуваха копие от т.нар. „книга за рожден ден“ на покойния осъден финансист Джефри Епстийн. Албумът е бил подготвен през 2003 г. за 50-ия му рожден ден от Гислейн Максуел – негова дългогодишна спътница, осъдена по-късно за съучастие в трафик на момичета, и съдържа бележки и пожелания за повода.

В „книгата за рожден ден“ фигурират бележки от известни личности – сред тях бившият президент Бил Клинтън, лорд Питър Манделсън и дори принц Андрю.

Най-голямо внимание обаче предизвика предполагаемо послание от Доналд Тръмп, съдържащо рисунка на женско тяло и пожелание:

„Честит рожден ден – и нека всеки ден бъде още една чудесна тайна.“

Конгресът публикува над 33 000 страници документи по случая „Епстийн“

От Белия дом категорично отрекоха автентичността на записката и обявиха, че подписът не съвпада с този на президента и че той „не е писал и не е рисувал нищо за книгата“.

Снимка: Oversight Dems/X

Тръмп вече определи документа като „фалшив“ и заведе дело срещу изданието Wall Street Journal, първо съобщило за него.

Демократите в Конгреса твърдят, че доказателството опровергава думите на Тръмп, че бележката не съществува. Републиканците обвиниха опонентите си, че „избирателно използват документи“ за политически атаки.

Дясната ръка на Епстийн, Гизлейн Максуел: „Списъкът с клиенти“ не съществува

Публикуването на архива идва на фона на засилен натиск за повече прозрачност около контактите на Епстийн с влиятелни личности и обхвата на разследванията срещу него.

