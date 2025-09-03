Комитетът по надзор на Камарата на представителите в САЩ публикува 33 295 страници документи, включително регистри на полети, видеозаписи от затвора, съдебни материали, аудио записи и имейли, свързани с разследването „Епстийн“.

Припомняме, че Джефри Епстийн е финансист, осъден за множество сексуални престъпления срещу непълнолетни. Той почина през август 2019 г. в затвора в Ню Йорк, като официално смъртта му беше обявена за самоубийство, което предизвика множество спекулации и породи всевъзможни конспиративни теории.

Ръководителят на комитета Джеймс Комер отбеляза, че файловете съдържат малко нова информация, а демократите твърдят, че 97% от документите вече са били публични.

Едно от новите неща е информацията за полети, показващи пътуванията на Епстийн до частния му остров.

Сред видеоматериалите са записи от нощта на смъртта му, 13-часово наблюдение на затвора, както и стари интервюта с жертви и полицейски видеа от обиски.

Няма нови данни за списък с клиенти на Епстийн.

Срещата на законодатели с оцелели жертви на Епстийн предизвика разнопосочни емоции – някои членове на Конгреса напуснаха със сълзи, а демократите нарекоха случая „покриване от епични размери“.

Законодатели и жертви планират пресконференция на Капитолия в сряда.

