Пъф Деди ли е поръчал убийството на Тупак?

Документи, подадени като част от поредица от съдебни дела срещу Пи Диди, включваха две други твърдения за участието му в смъртта на Шакур

Снимка: Getty Images

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  07:44 ч. 09.09.2025 г.

Скандалният рапър Шон Комбс, известен още като Пи Диди, вероятно е предложил голяма награда за убийството на колегата му Тупак Шакур. Това съобщава USA Today, цитирайки думите на Дуейн Дейвис, вероятния убиец на Шакур. 

Изданието съобщава, че през септември 1996 г., след бой между представители на две калифорнийски банди в Лас Вегас, Шакур е ударил съперника си Орландо Андерсън. Той е разказал за инцидента на чичо си Дуейн Дейвис, който е искал да помогне на племенника си да си отмъсти. Но полицейският доклад, с който авторите на материала са се запознали, съдържа информация, че Дейвис е имал друга причина да преследва рапъра, а именно парична награда от 1 милион долара. Тупак Шакур е прострелян няколко часа след инцидента. Той почина няколко дни по-късно, на 13 септември 1996 г.

Шон „Диди“ Комбс търси помилване от Доналд Тръмп

„Дейвис беше обвинен в убийството на Шакур през 2023 г. Твърдението, че Комбс е поръчал убийствата на Шакур и Найт, беше подчертано в дело, заведено от адвокатите на Дейвис по-късно същата година, приблизително по същото време, когато федералните следователи повдигнаха обвинения срещу Комбс за редица несвързани престъпления“, се казва в съобщението. 

Документи, подадени като част от поредица от съдебни дела срещу Пи Диди, включваха две други твърдения за участието му в смъртта на Шакур, в които се казваше, че „той се е хвалил, че е поръчал убийството и че може да е платил за наетия Кадилак, използван при стрелбата от колата“. 

55-годишният Комбс не е обвинен във връзка със смъртта на Шакур и многократно е отричал всякакво участие. 

Известният американски рапър и продуцент Шон Комбс, или Пи Диди, бе изправен през Темида по обвинения в насилие и трафик на хора. Рапърът призна, че на партитата му е имало много известни звезди, които са мълчали за сексуалното насилие от негова страна. В случая са замесени имената на музиканти, актьори и други известни личности. През февруари 2025 г. адвокатът на Комбс отказа да защитава правата на заподозрения в съда и официално се оттегли от участието си в делото. Той не разкри причините за решението си. В началото на юли журито осъди Шон Комбс. Той беше признат за виновен по две обвинения за транспортиране на хора с цел въвличането им в проституция. В същото време Пи Диди избегна най-сериозните обвинения - трафик на хора за сексуални цели и създаване на престъпна общност.

