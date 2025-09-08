След катастрофата на международния път между Видин и София в Монтанско, при която загина един човек, а трима пострадаха тежко – сигнал за друг опасен участък по същия път.

Става дума за района на с. Медовница, където преди няколко години камион се вряза в имот, като разруши оградата и влезе в двора. За щастие инцидентът се размина без жертви.

Снимка: bTV

След сблъсъка в района бяха поставени легнали полицаи, които намалиха скоростта на камионите, а пред къщата беше поставена и мантинела.

Днес мантинелата е разрушена, а жителите негодуват, че отсечката отново не е обезопасена. Това е основният път към „Дунав мост“ 2 и трафикът е изключително интензивен.

„Тук минават с такава скорост нощем, денем. Движението е опасно, а този завой е необезопасен. Преди 2-3 години поставиха ограничител на скоростта, върши работа, но всичко друго… И тук като направиха правия път става второстепенен след завоя. Такова объркване… тези хора минават на магия“, разказа Марусия Велкова, която живее в къщата, където се случи тежкият инцидент.

Снимка: bTV

Хората непрекъснато подават сигнали за превишена скорост и за катастрофи.

„Единия път за камион с камъни, пред мен кара и се разхвърчат камъни. Подавам сигнал – оттук до Видин никаква реакция, 50 километра“, каза жена.

„Тир върви след мен залепен, свирка, присветва на дълги, заслепява. Аз спазвам ограничение, а той след мен напира, само дето не ме е бутнал. Изпреварват на непрекъсната линия, не спазват насрещното движение. Някакъв кошмар е тази отсечка тук за Видин Е-79“, споделя друга жена.

Преди около седмица камион с камъни разпиля товара си по пътното платно. Един от камъните проби панорамното стъкло на автомобил и рани сръбски гражданин, който се наложи да бъде транспортиран с хеликоптер до „Пирогов“ заради засягане на очния нерв.

От Пътната агенция отговориха, че са предприети необходимите мерки за повишаване на пътната безопасност, поставени са допълнителни знаци за ограничаване на скоростта на моторните превозни средства до 30 км/ч. Контролът по спазването им е в правомощията на МВР.

Монтирана е светлинна сигнализация.Поставена е още шумяща маркировка и се предвижда ремонт на всички разрушени при катастрофи мантинели и възобновяване на хоризонталната маркировка, добавят от АПИ.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK