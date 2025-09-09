Учени и докторанти от БАН могат да останат без общежитие. 22-ма наематели от бл. 58 в „Студентски град“ апелират към МОН да изпълни поетия ангажимент – след ремонта на блока им да бъдат върнати в него.

Екип на bTV отива пред блока, в който ремонт продължава вече месеци.

22-ма учени от БАН настояват за гаранции, че ще след приключване на ремонта, ще могат да продължат да ползват жилищата на блока, както им е било обещано.

Снимка: bTV

Те разказват още, че са вложили и собствени средства, за да ремонтират жилищата си, но сега се страхуват, че ще останат без покрив. Учените искат гаранция, че ще бъдат преместени във вход А или Б на блока, но решение все още няма.

Сега част от тях са с нас, за да разкажат какви са исканията им.

Снимка: bTV

„Аз живея от около три години в общежитието, млад учен съм в Академията. Опасенията са ни, че нямаме никакви писмени гаранции какво ще се случи след приключване на ремонта“, казва ни една от младите жени.

И поясни, че блок 58 има особен статут и той е на общежитие за учени и преподаватели от БАН и различни висши училища.

Снимка: bTV

„Той никога не е фигурирал в списъците, които предоставят информация от МОН за свободни студентски жилища“, каза още тя.

А за ремонтите, за които учените плащат от личния си джоб, разказа друга жена:

„Всеки, който е живял тук, знае, че състоянието е трагично на много места. Който и да бъде настанен в стаята си оправя всичко сам. В повечето случаи – от пода до тавана, всичко трябва да се купи наново“.

Снимка: bTV

От МОН заявиха за bTV, че има остър недостиг на общежития, защото има ремонт в 15 блока и че настаняването на студенти и докторанти е с приоритет.

„За работещите в БАН нормативно не са предвидени квоти в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове (НПСОС), но се търси и ще бъде намерено решение за живущите в блока. През последните дни са проведени разговори с ректори на висши училища в София и има предварително съгласие да се предложи на учените от БАН настаняване за 3-годишен период в общежития към Департамента за информация и усъвършенстване на учители“, гласи позицията на министерството.

И поясниха, че блок 58 А не е с особен статут, а с такъв на студентско общежитие.

Къде ще бъдат настанени учените – окончателно решение засега няма.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK