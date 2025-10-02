Земетресение разтърси Истанбул малко преди 15 часа днес. Усетило се е особено осезаемо в азиатската част на Истанбул. Трусът е бил кратък - няколко секунди.
Той обаче е предизвикал паника и много хора са излезли на улиците, пише БТА.
От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил с магнитуд 5 и на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.
Същият магнитуд отчита и Европейският средиземноморски сеизмологичен център, докато според сеизмологичната обсерватория "Кандилли" в Истанбул магнитудът е бил от 5,3.
Не се съобщава за пострадали и разрушения.
