Земетресение разтърси Истанбул малко преди 15 часа днес. Усетило се е особено осезаемо в азиатската част на Истанбул. Трусът е бил кратък - няколко секунди.

Той обаче е предизвикал паника и много хора са излезли на улиците, пише БТА.

От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил с магнитуд 5 и на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.

Същият магнитуд отчита и Европейският средиземноморски сеизмологичен център, докато според сеизмологичната обсерватория "Кандилли" в Истанбул магнитудът е бил от 5,3.

Не се съобщава за пострадали и разрушения.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK