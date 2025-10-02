Тяло на мъж е било открито след пожар в столичния квартал "Гоце Делчев", съобщиха от пресцентъра на МВР.
При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, посочват от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", предаде БТА.
За потушаване на пожара са били изпратени шест противопожарни екипа. Един от тях остава на място и в момента.
Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.
Пожарът е погасен.
През декември месец миналата година същата сграда отново горя, но огънят беше бързо потушен. Засегнатите автомоболи тогава останаха в района до днешния инцидент.
