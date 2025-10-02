Вече 25 години bTV Media Group развива своите услуги с фокус върху потребителите и се утвърждава в изграждането на дигитални платформи, насочени към информативност, забавление и съдържание за свободното време. Следвайки посоката на своето развитие,

Медийната група обявява стратегическо партньорство с Fan Entertainment за внедряване на Fans United - водеща технологична платформа за геймификация на спортно съдържание, която предоставя ново ниво на интерактивност, персонализация и ангажираност на аудиторията с телевизионното и онлайн съдържание.

От началото на октомври зрителите и рекламодателите ще получат достъп до иновативната технология от ново поколение на Fans United, която позволява завладяващи емоции чрез игри, прогнози, анкети и геймифицирани формати. Зрителите на bTV ще могат да прогнозират резултати, участват във викторини и анкети, събират точки и награди, както и да определят кои са най-запомнящите се спортни моменти, а гласуванията им ще влияят върху развитието в предаванията и форматите на bTV. Платформата вече функционира успешно в продукт на bTV Media Group - Champions TV, където зрителите предсказват резултати от футболни срещи чрез интерактивен „предиктор“ под плеъра на живите излъчвания.

„Champions TV е уникален продукт, който развиваме заедно с UEFA и нашите партньори, за да зарадваме истинските футболни фенове по време на най-престижното първенство - Шампионската лига. Тази година го надградихме с геймификация от Fans United, която дава възможност на феновете да прогнозират и гласуват за изхода от предстоящите мачове. Интерактивната и лесна за използване игра ангажира аудиторията, позволява ѝ да бъде активна и дори да печели награди. За нас това е първият от многото примери как можем да използваме Fans United в полза както на феновете, така и на рекламодателите – създавайки запомнящи се и вълнуващи преживявания“, споделя Зоя Василева, Ръководител „Дигитални продажби“ в bTV Media Group.

Интеграцията на Fans United в портфолиото на bTV Media Group надгражда традиционното телевизионно и дигитално изживяване. Платформата създава възможности на медийните организации и рекламодателите да изграждат още по-ангажираща връзка с потребителите и да създават добавена стойност. За партньорите това означава достъп до аудиторията в нов, интегриран формат - чрез синергия между традиционните канали, дигиталните платформи и интерактивни функционалности, които насърчават потребителското участие.

С включването на Fans United, bTV Media Group разширява гамата от дигитални и интерактивни решения и затвърждава ролята си на иноватор в медийната индустрия в България. Дигиталната екосистема на медийната група включва 7 уебсайта, които отразяват пулса на обществото и обхващат ключови теми като новини, спорт, бизнес, здраве и лайфстайл. Компанията създава и разпространява собствени подкаст формати с разнообразна тематика, насочени към широк кръг потребители. Чрез стрийминг платформата VOYO, аудиторията има достъп до филми, сериали, предавания и спортно съдържание - по всяко време и на всяко устройство. А с дигиталната catch-up платформа bTV+, зрителите могат да гледат пропуснати предавания от ефира на bTV, когато и откъдето пожелаят.

