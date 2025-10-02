Разследва се пореден случай на намерен застрелян екземпляр от вида черен лешояд в България в района на с. Зелена Морава, община Омуртаг, област Търговище, съобщиха от МОСВ. Това е петият случай на отстрел на черен лешояд от началото на възстановяването на вида през 2018 г.

Смъртта на птицата е установена от екип на Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) след сигнал от сателитния предавател от пръстен ММ, с който птицата е била обозначена и наречена Добруджа от екипа на организацията.

Мъртвата птица е открита близо до асфалтов път, на който е намерено и блъснато от кола куче. Първоначалното предположение е, че птицата е ударена от автомобил, докато се храни от трупа на кучето.

Поради очевидната на пръв поглед липса на престъпление, не са уведомени органите на МВР, а останките от тялото са изпратени за допълнителен оглед и анализ в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“ в Стара Загора.

При рентгеновата снимка обаче са установени 15 сачми в тялото на птицата, което означава, че тя е била застреляна.

Умишлено умъртвяване с огнестрелно оръжие е престъпление по Наказателния кодекс, за което се предвижда наказателна отговорност лишаване от свобода до пет години, както и глоба до 20 000 лева, уточняват от МОСВ.

Черният лешояд е защитен вид, включен в Приложение 3 към Закона за биологичното разнообразие с категория „изчезнал“ в Червената книга на Република България (2015).

Загиналият екземпляр е освободен по проект за възстановяване на вида в Стара планина и е от първите, които са загнездили в България след началото на опитите за възстановяване на вида.

„Загубата на тази птица е с особено голямо значение, защото е част от една от трите успешни размножителни двойки, които през 2025 г. в Котленска планина отгледаха малки – най-успешният гнездови сезон за черния лешояд в района от началото на програмата за възстановяване на вида в страната“, заявиха от МОСВ.

